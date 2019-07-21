Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyesi, kendisi hakkında suç duyurusu
Son Dakika Güncel Haber

Nazilli Belediyesi, kendisi hakkında suç duyurusu

1 saat önce

Nazilli Belediyesi, 2010 yılından itibaren belediyenin kendisine ceza kestiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusu yaptı.

Nazilli Belediyesi, kendisi hakkında suç duyurusu, System.String[]
Nazilli Belediyesi, 2010 yılından itibaren belediyenin kendisine ceza kestiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusu yaptı.
Nazilli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, önceki dönem bütüncül mali incelemeler sonucunda ulaşılan ilk belgeler çerçevesinde belediye tarafından 19 Temmuz'da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, Nazilli Belediyesinin geçmiş dönemlerde kendi adına sicil numarası olmasına rağmen yeni bir sicil numarası açılarak 2010 yılından itibaren kendisine ceza kestiği ve bunun toplamının 2 milyonu aştığı ifade edildi.
Tahakkuk yapılarak belediye adına kendi kendine usulsüz bir borçlanma işlemi yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:
"Bu rakamın 1 milyon 930 bin 269 lira 12 kuruşu tutarı usulsüz ve hukuki dayanağı olmadan 'eksilten' yapılarak borç silinmiş, 147 bin 651 lira 87 kuruşluk kısmı tahakkuk olarak belediye borç hanesinde bırakılmış ve halen borç hanesinde görülmektedir. Bu sicil kaydı ile yapılan tüm tahakkuklar herhangi bir idari karar bulunmaksızın gerçekleştirilmiş olup, suç duyurusu akabinde konuyla alakalı İdari soruşturma başlatılmış, Mali Hizmetler Müdürü soruşturmanın selameti için açığa alınmıştır."
Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maçka Parkı'nda genç kadına kabusu yaşatan kapkaç zanlısı yakalandı İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi taze siyah incirin ihracatı başlıyor Belediye kendisine suç duyurusunda bulundu Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 20:50:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyesi, kendisi hakkında suç duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]