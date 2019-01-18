Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyesi Köy Yollarını Yeniliyor

Nazilli Belediyesi Köy Yollarını Yeniliyor

29 dakika önce

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal Hamidiye Mahallesi'nde başlattığı yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını 2 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak yolu yaya ve araç trafiğine açtı.

Nazilli Belediyesi Köy Yollarını Yeniliyor, System.String[]
Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal Hamidiye Mahallesi'nde başlattığı yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını 2 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak yolu yaya ve araç trafiğine açtı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatlarıyla kırsal Hamidiye Mahallesi'nde başlattığı yol yenileme çalışmalarını 2 günde tamamladı.

Çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi alan Alıcık, "Hamidiye Mahallemizin merkez yolları ve köy camisinin hemen yanında kalan yolumuz parke taşı ile kaplandı. Merkezde 200 metre uzunluk ve 6 metre genişlikte toplam bin 200 metrekare alanda, camimizin yan kısmında ise 100 metre uzunluk ve 5 metre genişlikteki alanda parke taşı döşeme işlemimizi tamamladık" diye konuştu.

Nazilli'ye bağlı 62 kırsal mahallenin tamamında ciddi bir yatırım atağı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Alıcık, "Ekiplerimiz ilçemize bağlı 82 mahallemizin tümünün emrinde. Gece gündüz demeden vatandaşımız için çalışmaya devam ediyoruz. 62 köyümüzün tamamında belediyemizin imzası var. Muhtarlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. Yalnızca seçim dönemi değil, 10 yıldır gece gündüz demeden Nazilli'miz için koşturduk. Allah'ın izniyle bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:08 Kaynak: İHA

Haluk Alıcık, Hamidiye, Fen İşleri Müdürlüğü, Nazilli, Güncel
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