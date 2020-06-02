Nazilli Belediyesi köylerde yol hamlelerine devam ediyor - Son Dakika

Nazilli Belediyesi tarafından Çatak Mahallesi'nde yapılan 800 metrelik yeni yol açma çalışmalarında sona geldi. 5 köy tarafından ortak kullanılan yol sayesinde ekili alanlara kolay ulaşımın önü açılarak tarımsal kalkınmaya büyük katkı sağlanmış oldu.



Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çatak Mahallesi'nde 800 metrelik yeni yol açma ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.



Aşağı Örencik, Yukarı Örencik, Apaklar, Çatak, Kaşıkçılar Mahalleleri tarafından kullanılan ve Çatak Mahalle sınırları içerisinde bulunan alanda, yüzeysel suların tahliyesi ve ıslahı için hat döşenerek menfez yapıldı.



5 köy tarafından ortak kullanılan yol sayesinde ekili ve dikili alanlara kolay ulaşımın sağlanmasının yanı sıra tarımsal kalkınmanın da desteklendiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Merkezden köylere kadar her anlamda modern ve kullanışlı yolları ilçemize kazandırmak için tüm ekiplerimizle birlikte mesai gözetmeksizin çalışıyoruz. Bu anlamda bizlere destek veren vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Yeni yolumuz Nazillimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Çalışmalarından dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Çatak Mahalle Muhtarı İsmail Kılıç; "Nazillimizdeki 5 köyün sürekli olarak kullandığı bir yoldu. Ancak yollarımız bozuk olduğu için kullanılamıyordu. Yolumuzun açılmasını ve parke taşı döşenmesini sağlayan başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun. Mahallemiz adına çok büyük bir hizmete imza atılmış oldu" dedi. - AYDIN