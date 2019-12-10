Nazilli Belediyesi logo yarışması için halk oylaması başlıyor

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen logo yarışmasında seçici kurul değerlendirmesiyle halk oylamasına sunulacak 3 eser belli oldu.



16 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek oylama, www.nazilli.bel.tr internet adresi ile Belediye Meydanında ve Uzun Çarşıda kurulan stantlarda yapılabilecek.



Nazilli Belediyesi tarafından, ilçenin temsil ettiği değerleri ve zenginlikleri ifade edecek, tarihi, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, öncü belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtacak, Nazilli Belediyesi'nin kurum kimliğinde kullanılmak amacıyla düzenlenen logo yarışması için seçici kurul kararını verdi.



Rekor katılımla gerçekleşen yarışmada Nazilli'nin ilçe olarak kaydettiği gelişmeleri, tarihini ve kültürel değerlerini, Nazilli Belediyesi'nin ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin ilişki ve diyaloğu en iyi yansıtan 3 tasarım halk oylamasına seçildi.



Yarışmaya katılan tüm tasarımcılara teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Yoğun talep nedeniyle yarışma tarihimizi 3 Aralık'a kadar uzattığımızı duyurmuştuk. Seçici kurulumuz ciddi bir mesai harcayarak en iyi 3 eseri seçti. Bundan sonra karar halkımızın. Nazillimizi en iyi temsil edecek, belediyemizi en güzel şekilde temsil edecek yeni logomuzun kararını halkımız verecek. Tüm Nazillili hemşehrilerimi oy kullanmaya davet ediyorum. 16 Aralık Pazartesi gününe kadar hem belediyemizin resmi internet sitesinden hem de kentimizin çeşitli noktalarına kurmuş olduğumuz stantlarımızla oylarını kullanabilirler" diye konuştu.



Logo yarışması için halk oylaması sonuçları 23 Aralık 2019 Pazartesi günü, Nazilli Belediyesi'nin resmi internet sitesinden (www.nazilli.bel.tr) duyurulacak. - AYDIN