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Nazilli Belediyesi mahalleleri Türk Bayraklarıyla donatıyor

6 saat önce

Nazilli Belediyesi, Eycelli Demirciler ve Gedikaltı Mahallelerinin semalarında Ay Yıldızlı bayrakları dalgalandırdı.

Nazilli Belediyesi mahalleleri Türk Bayraklarıyla donatıyor, System.String[]

Nazilli Belediyesi, Eycelli Demirciler ve Gedikaltı Mahallelerinin semalarında Ay Yıldızlı bayrakları dalgalandırdı.


Nazilli Belediyesi tarafından Eycelli Demirciler ve Gedikaltı Mahallelerinde 10 metrelik içten ipli sonsuz dönerli galvaniz çelik poligon bayrak direkleri dikildi. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Elektrik Servisi tarafından dikilen bayrak direklerine, 2x3 metrelik ay yıldızlı şanlı al bayrağımız göndere çekildi. Her üç Mahallede yapılan çalışmadan dolayı mahalle sakinleri Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye personeline teşekkürlerini iletirlerken, Bayrak sevgisinin yüce bir sevgi olduğunu vurgulayan Başkanı Özcan; "Ülkemizi daima göklerde temsil eden, ulusumuzun şeref simgesi bayrağımızı ülkemizin her bir köşesinde ilelebet dalgalandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
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