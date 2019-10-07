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Nazilli Belediyesi'nden aydınlatma çalışması

1 saat önce

Nazilli Belediyesi elektrik servisi aydınlatma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Nazilli Belediyesi'nden aydınlatma çalışması, System.String[]

Nazilli Belediyesi elektrik servisi aydınlatma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatı ile çarşı sokaklarında ki aydınlatma direklerinde bakım ve onarım çalışması yapıldı.


ADM Elektrik dağıtım sorumluluğunda olan Uzun Çarşı, çarşı alt ve üst sokaklarının aydınlatma direklerinin bakım onarım ve yenilemeleri Nazilli Belediyesi elektrik servisi tarafından gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın verdiği talimat ile gerçekleştirilen çalışmada daha fazla ışık veren ama daha az elektrik sarfiyatı olan led ampuller takıldı. Akşamları aydınlanmanın tam olmasını çarşı esnafın dükkanlarını güven içinde bırakabilmelerini sağladı. Elektrik servisi ekiplerince 2 iş gününde bitirilen çalışma sonrası çarşı esnafı Başkan Özcan ve belediye personeline memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür etti. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
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