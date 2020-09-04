Nazilli Belediyesi'nden gençlere müjde - Son Dakika

Sosyal belediyecilik alanında ilçede bir ilke imza atan Nazilli Belediyesi, 23 Nisan Parkı'nda ücretsiz WiFi hizmeti vermeye başladı.

'nazillibelediyesiwifi' ismiyle yayınlanan kablosuz ağa dahil olan kullanıcılar, kamusal alanlarda internet kullanımını düzenleyen 5651 sayılı yasa gereği T.C. kimlik bilgilerini girip cep telefonlarına gelen SMS şifresi ile doğrulama yapmaları halinde ücretsiz WİFİ hizmetinden yararlanabilecek.

Teknolojik gelişmelerin belediye hizmetlerinin her noktasında kullanılması için çalıştıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Yerel seçimlerde söz verdiğimiz WİFİ noktalarının ilkini Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün gerekli çalışmaları tamamlamasıyla bugün vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Kentimize hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımız burada diledikleri zaman internet üzerinden güvenli bir şekilde işlemlerini yapabilecek. Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızın ücretsiz ve hızlı bir şekilde sevdikleri ile iletişime geçebilecekleri, dünya geleninde yaşanan gelişmeleri takip edebilecekleri güzel bir projeye imza attık. Bu noktaların ilçemiz genelinde artırılması için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

WiFi noktasını ilk kez kullanan gençler ise Başkan Özcan'a teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi. - AYDIN