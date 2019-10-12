Nazilli Belediyesi'nden Mehmetçik için lokma hayrı

Nazilli Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için iki ayrı noktada 10 bin kişilik lokma hayrı yaptı.



Nazilli Belediyesi tarafından TSK ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için 10 bin kişilik lokma hayrı yapıldı.



Belediye Meydanında ve Koca Cami'de yapılan lokma hayrına Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, belediye başkan vekilleri ve yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Türk milletini korumak adına sınır ötesi bir operasyondayız. Ordumuz seferdedir. Türk milleti, Türk ordusunun ve devletinin yanında olduğunu göstermektedir. İnşallah düşmanlarımızı kahredip başlarına balyoz gibi ineceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu toprakların korunması için canlarını ortaya koyan askerlerimizin burunları bile kanamadan ailelerine kavuşmaları için dua ediyoruz. Şehitlerimizden Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'de de müjdelendiği gibi onlar mutlaka Allah katında cennettedirler. Ahrette de bizlere şefaatçi olmaları için dua ediyoruz. İnşallah zor günleri hep birlikte aşacağız. Birlikten güç, kuvvet doğar. Her türlü fitnenin de önüne geçmiş oluruz. Bugün burada bulunan herkese tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah Türk milleti devleti ile beraber ilelebet var olacaktır, yaşayacaktır" dedi. - AYDIN