Nazilli Belediyesi personellerine kadın sağlığı eğitimi verildi - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi personellerine kadın sağlığı eğitimi verildi

19.04.2022 11:20
Nazilli Belediyesi personellerine kadın sağlığı eğitimi verildi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde başlatılan 'Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Nazilli Belediyesi personellerine seminer verildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde başlatılan 'Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Nazilli Belediyesi personellerine seminer verildi.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Meclis Salonu'nda düzenlenen programa 35 kadın personel katıldı. Yaklaşık 2 saat süren programda; kadın sağlığı, kanser, sigara ve madde bağımlılığı, aile planlaması, beslenme ve teknoloji bağımlılığı gibi konular ele alındı.

Kanserde erken tanının hayat kurtardığını hatırlatan Doktor Kübra Taşkın Sakarya; "5 Nolu Sağlık Ocağı'nın üst katında Kanserle Tarama Merkezimiz var. Rahim ağzı, kalın bağırsak ve meme kanseri için taramalar burada ücretsiz olarak yapılıyor. Vatandaşlarımız Yeşil Mahalle'deki merkeze giderek burada taramalarını yaptırabilir" sözlerini kaydetti.

Eğitim sonunda Doktor Sakarya'ya hediye takdim edildi. - AYDIN

Nazilli Belediyesi personellerine kadın sağlığı eğitimi verildi
Nazilli Belediyesi personellerine kadın sağlığı eğitimi verildi
Nazilli Belediyesi personellerine kadın sağlığı eğitimi verildi
Nazilli Belediyesi personellerine kadın sağlığı eğitimi verildi

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Nazilli'de uyuşturucu operasyonu Nazilli'de uyuşturucu operasyonu Vali Aksoy, üniversiteli öğrencilerin misafiri oldu Vali Aksoy, üniversiteli öğrencilerin misafiri oldu

Hüseyin Aksoy, Hülya Aksoy, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli Belediyesi personellerine kadın sağlığı eğitimi verildi - Son Dakika


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