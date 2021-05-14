Nazilli Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarında hız kesmiyor - Son Dakika

Nazilli Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarında hız kesmiyor

14.05.2021 13:06
Nazilli Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarında hız kesmiyor, System.String[]

12 ay boyunca vektör ile mücadele çalışmaları sürdüren Nazilli Belediyesi vatandaşların yaz aylarını rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla sivrisinek, hamam böceği ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını bayram tatilinde de ara vermeden devam ediyor.

12 ay boyunca vektör ile mücadele çalışmaları sürdüren Nazilli Belediyesi vatandaşların yaz aylarını rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla sivrisinek, hamam böceği ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını bayram tatilinde de ara vermeden devam ediyor.

29 Nisan 'da başlayan tam kapanma döneminde dezenfekte çalışmalarının yanı sıra vektörle mücadeleyi de düzenli bir şekilde sürdüren Nazilli Belediyesi, hizmetlerine bayram tatili sürecinde de yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle akşam ilaçlamaları hiç aksatılmadan aynı saatlerde 5 araç ve tam kadro olarak yapılıyor. Ekipler gün batımı ile başlattıkları ilaçlama çalışmalarını merkezdeki mahallelerin her birinde ve Arslanlı, Dallıca, Bozyurt ile İsabeyli Mahallesi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Bayram sonrası kırsal mahallerin de ilaçlanmasına başlanacağını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Özcan, "Bizim görevimiz ilçe genelinde halkın yaşam kalitesini yükselterek mutlu olmalarını sağlamaktır. Yapılan çalışmalarda verilen hizmetlerde önceliğimiz insanların mutlu olmasıdır. Yaz aylarında rahat bir süreç geçirebilmesi için ekiplerimiz düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Geçen sene uygulamaya başladığımız sistem ile yakarca haricinde önemli oranda sivrisinek azaltılmıştı. Aynı sistemin devamını 5 aracımızla eş zamanlı ve tam kadro olarak yapıyoruz. Bayram sürecinde de hiç aksatılmadan ve ara vermeden UVL mücadelesi devam edecek" dedi. - AYDIN

Nazilli Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarında hız kesmiyor
Nazilli Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarında hız kesmiyor
Nazilli Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarında hız kesmiyor
Nazilli Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarında hız kesmiyor
Nazilli Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarında hız kesmiyor

Nazilli, Bayram, Nisan, Hamam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarında hız kesmiyor - Son Dakika


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