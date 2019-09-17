Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ne kepçeyi vurdu
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Nazilli Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ne kepçeyi vurdu

57 dakika önce

Seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmeye devam eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeni Sanayi Sitesi'nde yollarının yenilenmesi için düğmeye bastı.

Nazilli Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ne kepçeyi vurdu, System.String[]

Seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmeye devam eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeni Sanayi Sitesi'nde yollarının yenilenmesi için düğmeye bastı.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Özcan'ın talimatı ile Yeni Sanayi Sitesi'nde yol yenileme çalışmalarına başlandı. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Sanayi Sitesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut deforme olan yolların asfaltı kazındı. İlk olarak 519 Sokakta başlanan çalışmalarda 100 metre uzunluk, 11 metre genişlikteki yola yaklaşık bin 100 metre karelik kilitli parke taşı döşemesi yapılacak.


Yeni Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Nuri Arslan'ın da eşlik ettiği sabah erken saatlerde başlatılan yol yenileme çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Kürşat Engin Özcan; "Yeni sanayimizin sorunlarını Nuri Arslan Başkanım ile yerinde tespit ederek, müdürlerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Seçim öncesinde de sanayi esnafına yolların fiziki koşullarının düzeltileceği sözünü vermiştik. Hizmet kalitesinin artması ve esnafımızın daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için çalışmalarımızı başlattık. Yeni Sanayi Sitesi dışında diğer mahallelerde plan ve program sırasına göre yol yenileme çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:22 Kaynak: İHA
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