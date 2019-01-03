Nazilli Belediyesi Yenilediği ve Açtığı Yollar ile Ulaşım Ağını Rahatlatıyor

Nazilli Belediyesi 2018 yılı hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiği yol çalışmalarını sürdürüyor.

Nazilli Belediyesi 2018 yılı hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiği yol çalışmalarını sürdürüyor. Alt yapısı tamamlanan bölgelerde parke taşı ve asfalt kaplamaları gerçekleştiren Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri öte yandan açtığı yollar ile ulaşım ağını da rahatlatıyor.



Nazilli Belediyesi Yeşilyurt Mahallesi 380 sokakta faaliyetlerine Başlayan Nazilli Vergi Dairesi Hizmet binası çevresinde yeni yol açma ve yol yenileme çalışması yapıyor. Hizmet binasının batısı, güneyi ve doğu kısmındaki mevcut yollarda genişletme, düzenleme ve yenileme çalışmalarını başlatan Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler öncelikle Vergi Dairesi doğu kısmındaki 100 metre uzunluk, 7 metre genişliğindeki mevcut yolun asfaltını kazıyarak parke taşı döşemesi gerçekleştirdi. Diğer taraftan da Vergi Dairesi Hizmet binasının Güney ve Batı kısmına yeni yol açarak stabilize çalışmasını yaptı. 130 metre uzunluk 7 metre genişlikte açılan mevcut yolun parke taşı döşeme işlemine başlayan ekipler Vergi Dairesi çevresinde toplamda (1610 m2) bin altı yüz on metre karelik alanda kilitli parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirecek.



Yeni yol açma ve yol yenileme çalışmalarını önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık halkın mağduriyet yaşamaması adına, ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaların devam edeceği bilgisini verdi. Başkan Alıcık Yeşilyurt mahallesinde, yeni hizmet binasında faaliyete geçen Nazilli Vergi Dairesi çevresindeki yeni yol ve yol yenileme çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Erdemir ile Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur eşliğinde yerinde inceledi.



Çalışmaların devam ettiği sokaklar hakkında bilgiler alan Alıcık; "Son olarak yeni hizmet binasında faaliyete geçen vergi dairesi çevresinde açılan yeni yol, yenileme ve parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştiren ekiplerimiz toplamda (1610 m2) bin altı yüz on metre karelik alanda kilitli parke taşı döşeme işlemini gerçekleştirecek. Yenileme çalışmaları sayesinde Vergi Dairesi etrafındaki yolların düzene girmesi ile yaya ve araç trafiği rahatlamış olacak" diye konuştu. - AYDIN

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