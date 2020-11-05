Nazilli Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Nazilli Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

05.11.2020 11:53
Nazilli Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Nazilli Belediyesi ekipleri Yeşil Mahalle 636 Sokak'ta yol yapım çalışmalarına devam ederken, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeşil Mahalle 636 Sokak'ta devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediyesi ekipleri Yeşil Mahalle 636 Sokak'ta yol yapım çalışmalarına devam ederken, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeşil Mahalle 636 Sokak'ta devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Elektrik, telefon, internet ve doğalgaz altyapısı tamamlanan tüm alanlarda üst yapı çalışmalarına başlanacağını ifade eden Başkan Özcan, mahalle sakinleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

İlçe genelinde yol yapım çalışmalarına hız verdiklerini belirten Başkan Özcan, "Gerek kırsal mahallelerimizde gerekse ilçe merkezimizde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda yol yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde alt yapısı tamamlanan yollarımızda ivedilikle parke taşı döşeme işlemlerimizi tamamlayarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve Nazillimizdeki eksiklik ve aksaklıkların en hızlı şekilde çözüme kavuşması için gayret gösteriyoruz. Bu noktada büyük bir özveri ile çalışan belediye ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Nazillimiz en iyi noktaya ulaşacaktır" diye konuştu.

Sahada görevli ekipler tarafından 82 mahallenin tamamında incelemeler yapıldığını ve hazırlanan program çerçevesinde yol faaliyetlerinin devam edeceğini söyleyen Özcan, 2021 yılında Nazilli'ye değer katacak projelerin hayata geçirileceğini de müjdeledi. - AYDIN

Nazilli Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor
Nazilli Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

Kürşat Engin Özcan, Cep Telefonu, Doğalgaz, Nazilli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


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