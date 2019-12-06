Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyesi Zafer Mahallesi'ne yeni park yapılıyor
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Nazilli Belediyesi Zafer Mahallesi'ne yeni park yapılıyor

6 saat önce

Nazilli Belediyesi İçerisinde spor alanı, yeşil alanı, havuzu ve çocuk oyun grubunun bulunduğu, vatandaşın gönlünce zaman geçirebileceği yaşanılabilir alanlara sahip olması için Zafer Mahallesi'ne yeni bir park yapıyor.

Nazilli Belediyesi Zafer Mahallesi'ne yeni park yapılıyor, System.String[]

Nazilli Belediyesi İçerisinde spor alanı, yeşil alanı, havuzu ve çocuk oyun grubunun bulunduğu, vatandaşın gönlünce zaman geçirebileceği yaşanılabilir alanlara sahip olması için Zafer Mahallesi'ne yeni bir park yapıyor.


Nazilli Belediyesi yeni yerleşim alanlarının hızla arttığı Zafer Mahallesinde vatandaşların yeşil alan ve sosyal etkinliklerini karşılayabilecekleri parkın yapımı için kolları sıvadı. Sosyal donatıları ile zenginleştirilmiş olan parkın görsel açıdan da Nazilli'ye yeni bir soluk kazandıracağını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Vatandaşlarımızın yaşanılabilir alanlara sahip olması için Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü tarafından Nazilli Zafer Mahallesinde, Mehmet Özalp Bulvarı batı kısmında projelendirilen park, Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapımına başlanmıştır. 3088 m. alan üzerinde tasarlanmış olan park bünyesinde 1344 m taş kaplı alan,1505 m yeşil alan 192 m çocuk oyun alanı, 47 m süs havuzu, fitness alanı, pergolalar ve oturma grupları bulunacak. İmalatına başlanmış olan parkımızda ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Projemizi en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Nazilli'mizde iyi ve güzel şeyler olmaya devam edecek" dedi. - AYDIN

Zafer Mahallesi, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:36 Kaynak: İHA
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