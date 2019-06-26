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Nazilli Belediyesinden rekor hizmet

1 saat önce

Nazilli Belediyesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Evde Bakım Birimi, 19 bin 859 evde bakım hizmeti ile rekora ulaştı.

Nazilli Belediyesinden rekor hizmet, System.String[]
Nazilli Belediyesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Evde Bakım Birimi, 19 bin 859 evde bakım hizmeti ile rekora ulaştı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile yeniden canlılık kazanan Nazilli Belediyesi Evde Bakım Birimi, 692 bakıma muhtaç vatandaşa 19 bin 859 kez evde bakım hizmeti vererek rekora ulaştı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışan birim, haftanın 5 günü Nazilli ve çevresinde ihtiyaç ivediliğine göre, haftalık, 15 günlük ve 1 aylık periyotlarla evde bakım hizmeti gerçekleştiriyor.

Sosyal belediyecilik alanındaki projelerin hizmet koşullarının iyileştirilerek daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Özcan; "Öncelikle evde bakım birimi personelimizi çalışmalarından dolayı kutluyorum. Vatandaşlarımız bu anlamda duydukları memnuniyeti sık sık dile getiriyor. Yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara hizmet ulaştırabilmek çok önemli. Bu anlamda her zaman daha iyisini yapmak için çalışacağız" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel
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