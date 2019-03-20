Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyesinden Toygar'da Yol Çalışması

Nazilli Belediyesinden Toygar'da Yol Çalışması

1 saat önce

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Toygar Mahallesi'nde bulunan 1000 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesinden Toygar'da Yol Çalışması, System.String[]
Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Toygar Mahallesi'nde bulunan 1000 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Toygar Mahallesi'nde sürdürülen yol bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

İlçe genelinde yapılan yol çalışmaları ile vatandaşların takdirini toplayan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Amacımız kırsal başta olmak üzere Nazilli'mizin tümünde teknik ve ekonomik açıdan daha iyi olan parke yolları tercih etmek. Bu uygulama ile hem uzun ömürlü hem de modern yollarımızı trafiğe açtık" diye konuştu.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda Toygar Mahallesi'nde başlatılan yol çalışmalarını hummalı bir çalışma ile tamamladıklarını ifade eden Alıcık, "Mahallemizdeki 1000 metrekare alanda kilit parke taşı döşeme çalışmalarımızı tamamladık. Allah'ın izniyle devam eden yol çalışmalarımızı da kısa sürede tamamlayıp yaya ve araç trafiğine açacağız. 10 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yollarıyla da örnek bir kent inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

Çalışmalarından dolayı Alıcık'a teşekkür eden Toygar Mahallesi sakinleri, "Başkanımız mahallemizin eksiklerinin giderilmesi noktasında her zaman yanımızda oldu. Kendisinden Allah razı olsun. Hizmetlerinin devamını diliyoruz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Toygar Mahallesi, Nazilli, Güncel
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