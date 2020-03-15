Nazilli Belediyespor: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor: 1-1 - Son Dakika Spor

Nazilli Belediyespor: 1-1

6 saat önce

STAT: 7 OcakHAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Berkay Salman (xx), Erol Ernek (xx)OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xx), Furkan Işıkdemir (xx) (Dk.69 Ekrem Sütçü), Samet Dağlı (xx), Kerim Bölük (xx), Hamit Bayraktar (xx), Erkan Çam (xx), Hakan Akman (xx) (Dk.

Nazilli Belediyespor: 1-1, System.String[]

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Berkay Salman (xx), Erol Ernek (xx)

OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xx), Furkan Işıkdemir (xx) (Dk.69 Ekrem Sütçü), Samet Dağlı (xx), Kerim Bölük (xx), Hamit Bayraktar (xx), Erkan Çam (xx), Hakan Akman (xx) (Dk.73 Ahmet Baykal), Taşkın Kartal (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Mustafa Öztürk (xx), Soner Birinci (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Topayan (xx), Sinan Akgöl (xx), Mehmet Ersavaş (xx), Polat Güren (xx), Sedat Cengiz (xx) (Dk. 90 Zafer Özden), Aziz Kızılgün (xx) (Dk.90+ Fatih Gül), Sergen Piçinciol (xx) Tayfun Yanar (xx), İlyas Sarı (xx), Mert Çapar (xx), Oğuzhan Türkmen (xx) (Dk. 84 Yunus Ünsal)

GOLLER: Dk. 37 Mustafa Öztürk (P) (Osmaniyespor), Dk. 40 Sedat Cengiz (P) (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Kerim Bölük, Dk.39 Erkan Çam (Osmaniyespor), Dk.36 Sinan Akgöl, Dk.54 Mehmet Ersavaş, Dk.72 Oğuzhan Türkmen (Nazilli Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 28'inci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

7 Ocak Stadı'nda saat 15.30'da başlayan maçı, Sercan Yılmaz, Berkay Salman ve Erol Ernek hakem üçlüsü yönetti. Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Osmaniyesporlu Mustafa Öztürk'ün 37'nci dakikada ve Nazilli Belediyesporlu Sadat Cengiz'in 40'ıncı dakikada penaltıdan kaydettiği gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında da gol bülamayan her iki takım, sahadan bir'er puanla ayrıldı.


Berkay Şahin, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:59 Kaynak: DHA
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