Nazilli Belediyespor: 1-1

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Berkay Salman (xx), Erol Ernek (xx)

GOLLER: Dk. 37 Mustafa Öztürk (P) (Osmaniyespor), Dk. 40 Sedat Cengiz (P) ( Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Kerim Bölük, Dk.39 Erkan Çam (Osmaniyespor), Dk.36 Sinan Akgöl, Dk.54 Mehmet Ersavaş, Dk.72 Oğuzhan Türkmen (Nazilli Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 28'inci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

7 Ocak Stadı'nda saat 15.30'da başlayan maçı, Sercan Yılmaz, Berkay Salman ve Erol Ernek hakem üçlüsü yönetti. Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Osmaniyesporlu Mustafa Öztürk'ün 37'nci dakikada ve Nazilli Belediyesporlu Sadat Cengiz'in 40'ıncı dakikada penaltıdan kaydettiği gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında da gol bülamayan her iki takım, sahadan bir'er puanla ayrıldı.