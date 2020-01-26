Nazilli Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1 - Son Dakika Spor

Nazilli Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

6 saat önce

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Sinan Ertinğü (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Polat (xxx), Ufukcan (xx), Sedat (xx) (Dk. 70 Fatih xx), Aziz (x) (Dk. 46 Ahmet xx) (Dk.

Nazilli Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1, System.String[]

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Sinan Ertinğü (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Polat (xxx), Ufukcan (xx), Sedat (xx) (Dk. 70 Fatih xx), Aziz (x) (Dk. 46 Ahmet xx) (Dk. 90 Sinan), Zafer (x), İsmail Oykun (xxx), Sergen (xxx), Mert (xxx), Hasan (xx), Yunus (xxx)

1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Ceyhun (x) - Hüseyin (x) (Dk. 81 Hayri x), Alparslan (xxx), Hamza (x), Ensar (xx) (Dk. 54 Erhan x), Erkan (xx), Adem Sağlam (x), Enes (xx), Adem Kaba (xx), Halil İbrahim (xx), Tayfun Çulha (x) (Dk. 74 Emre x)

GOLLER: Dk. 51 Adem Sağlam (Kendi kalesine), Dk. 58 Mert (Nazilli Belediyespor) -  Dk. 40 Alparslan (1954 Kelkit Belediyespor),

KIRMIZI KART: Dk. 63 Zafer (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Hamza, Halil İbrahim, Ceyhun, Alparslan, Adem Kaba (1954 Kelkit Belediyespor), Zafer, İsmail Oykun, Sergen, Polat, Sedat, Ufukcan (Nazilli Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Nazilli Belediyespor, evinde yenik duruma düşüp 10 kişi kaldığı maçta 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Nazilli İlçe Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip 40'ıncı dakikada Alparslan'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Nazilli 51'inci dakikada Adem Sağlam'ın kendi kalesine ve 58'inci dakikada Mert'in attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Zafer, 63'üncü dakikada kırmızı kart görürken Nazilli, bu galibiyetle puanını 33'e yükseltti ve yeniden 2'nci sıraya yerleşti. 1954 Kelkit Belediyespor ise 27 puanda kaldı.


- Nazilli
Nazilli, Kelkit, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:12 Kaynak: DHA
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