Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor 3 Puan İstiyor

Nazilli Belediyespor 3 Puan İstiyor

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarının ilk haftasını bay geçiren Nazilli Belediyespor, 19'uncu haftada evinde oynayacağı Artvin Hopaspor karşılaşmasına odaklandı.

Nazilli Belediyespor 3 Puan İstiyor, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarının ilk haftasını bay geçiren Nazilli Belediyespor, 19'uncu haftada evinde oynayacağı Artvin Hopaspor karşılaşmasına odaklandı. 

İkinci devreye mutlak galibiyetle başlamak istediklerini belirten teknik direktör Ahmet Yavuz, "Fiziksel anlamda iyi durumdayız. Çok sıkı bir kamp dönemi geçirdik. Bizim için ilk 5 hafta çok önemli. Hopaspor müsabakasına günde çift idman yaparak hazırlanıyoruz. Hedefimiz zirvede yer almak. Bunu başaracak güçteyiz" dedi. - Nazilli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:53 Kaynak: DHA

Artvin, Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor
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