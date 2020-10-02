Nazilli Belediyespor'a genç takviye

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Nazilli Belediyespor, 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar altyapısından yetişen orta saha 19 yaşındaki Burak ile 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atarken, Balçova Belediyespor'dan 20 yaşındaki kanat Kaan Akman'ı da renklerine bağladı. Ege ekibi Kaan'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik mukavele imzaladı.

