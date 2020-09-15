Nazilli Belediyespor'a sponsor geldi

MİSLİ.com 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'la Uğur Şirketler Grubu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende Uğur Grubu'nun Mondial markasıyla 1 yıllık sponsorluk anlaşması yapıldı. Sponsorluk anlaşmasının forma ve stat içerisindeki tabelaları kapsadığı öğrenildi. İmza törenine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, Uğur Şirketler Grubu Pazarlama Koordinatörü Erdoğan Ulaş, Finans Direktörü Mehmet Ali Kurşun, Personel İdari İşler Direktörü Hakkı İlbay ve yöneticiler katıldı.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, takımın bu sezon güçlü bir kadro oluşturduğunu belirtti. Desteklerinden dolayı şirket yetkililerine teşekkür eden Başkan Özcan, "Şimdiye kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu bayrağı daha da ileriye taşımak adına bu sezon ciddi bir hazırlığın içerisine girdik. Sağ olsunlar Nazilli'de iş adamları destek oldular. Bu anlamda yaptığımız görüşmeler sonucu sponsor olarak bizlere destek olacaklar. Uğur, takımımıza uğur getirecek" diye konuştu.

Başkan Soner Yelkovan ise, "İnşallah sezon sonunda layık olduğumuz lige çıkarız. Nazilli'nin ve Türkiye 'nin en büyük firmalarından olan Uğur Şirketler Grubu Mondial ile destek anlaşması yaptık, teşekkür ederiz" dedi.

Sporu seven bir aileden geldiğini söyleyen Pazarlama Koordinatörü Erdoğan Ulaş, farklı bir heyecan içerisinde olduğunu ifade etti. Ulaş, "Ben 1975'te lise çağlarında Nazillispor'un ilk lisanslı basketbol oyuncusuydum. Ağabeyim Erkan Ulaş uzun yıllar takımın kalesini korudu. Yönetim kurulu olarak sosyal aktivitelerin çoğuna destek veriyoruz. Temel amacımız sosyal alanın daha değerli olması. Tüm Nazilli camiasını bu teşviğe davet ediyorum. Çorbada tuzumuz olduysa ne mutlu bize. Önümüzdeki yıllarda daha farklı sponsorluk çalışmalarımız olacak" cümlelerini kurdu.