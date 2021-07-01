Nazilli Belediyespor'a Trabzonspor'dan takviye

Yeni sezonda Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip son olarak Trabzonspor'un geçen sezon Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen orta saha oyuncusu Taha Tunç'u 1 yıllığına kiraladı. 20 yaşındaki Taha, kulüp tesislerinde düzenlenen törende kiralık sözleşmesine imza attı. Geçen sezon Hekimoğlu Trabzon'da 2 maça çıkan Taha, kariyerinde daha önce Pendikspor'da da forma giydi.