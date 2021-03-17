Nazilli Belediyespor - Ağrı 1970 Spor: 1-2 - Son Dakika

Nazilli Belediyespor - Ağrı 1970 Spor: 1-2

17.03.2021 16:08
Nazilli Belediyespor - Ağrı 1970 Spor: 1-2, System.String[]

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Selçuk (xx), Mehmet (x), Polat (xx), Ufukcan (x) (Dk. 71 Mehmet Akif x), Sefa (xx), Aytaç (xx), Tamer (x) (Dk. 46 Sinan x), Murat Can (x), Bünyamin (x) (Dk.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Selçuk (xx), Mehmet (x), Polat (xx), Ufukcan (x) (Dk. 71 Mehmet Akif x), Sefa (xx), Aytaç (xx), Tamer (x) (Dk. 46 Sinan x), Murat Can (x), Bünyamin (x) (Dk. 46 Muhammet Ali x), Mert (x) (Dk. 71 Hasan x)AĞRI 1970 SPOR: Mustafa (xx) - Seyit (x) (Dk. 46 Mehmet xx), Cuma Ali (xxx), Berk (xxx), Nuh (xxx), Can (xx), Mert (x) (Dk. 59 Hamdi x), Ercan (xxx), Muhammed (xx), Emrah (xx) (Dk. 86 İbrahim), Önder (xxx) (Dk. 85 Ahmet)GOLLER: Dk. 36 Ercan, Dk. 71 Önder (Ağrı 1970) - Dk. 76 Mehmet Akif (Nazilli Bld)SARI KARTLAR: Bünyamin, Muhammet Ali (Nazilli Bld) - Seyit, Hamdi, Mustafa (Ağrı 1970)MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk kovalayan Nazilli Belediyespor, evinde Ağrı 1970 Spor'a 2-1 yenilerek yarışta ağır yara aldı. Yeni teknik direktörü Mesut Toros yönetiminde ilk maçına çıkan Nazilli ekibi galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Konuk takım mücadelenin 36'ncı dakikasında Ercan'la öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Ağrı 1970, 71'inci dakikada Önder'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi Nazilli Belediyespor, 76'da Mehmet Akif'le umutlansa da yenilgiden kurtulamadı.

- Nazilli

Gökhan Ceylan, Volkan Aydın, Hisarcık, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor - Ağrı 1970 Spor: 1-2 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Meydana toplanan kalabalık, binaların yıkılmasını film izler gibi izliyor Artvin'in Yusufeli ilçesinde dev yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 50'ye yakın eve sıçradı Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Danıştay'ın kararına tepkiler çığ gibi! İYİ Parti grup toplantısında kız öğrenci "Andımız"ı okudu Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı         
15:46
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi         
15:38
Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü         
15:18
ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek         
14:17
Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı         
13:35
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı         
10:49
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 16:39:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli Belediyespor - Ağrı 1970 Spor: 1-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei