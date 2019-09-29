Son Dakika Haberleri: Nazilli belediyespor - altındağ belediyespor: 3-1
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Nazilli belediyespor - altındağ belediyespor: 3-1

1 saat önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Mert Baykal (xx), Ozan Burak Akduman (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Ufukcan (xxx), Sinan (xx), İlyas (xx), Polat (xx), Sergen (xxx), Mehmet (xxx), Burak (xxx), Sedat (xxx) (Dk. 83 Tayfun), Aziz (xxx) (Dk. 68 Mert xx), Volkan (xxx) (Dk.

Nazilli belediyespor - altındağ belediyespor: 3-1, System.String[]

STAT: İlçe
HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Mert Baykal (xx), Ozan Burak Akduman (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Ufukcan (xxx), Sinan (xx), İlyas (xx), Polat (xx), Sergen (xxx), Mehmet (xxx), Burak (xxx), Sedat (xxx) (Dk. 83 Tayfun), Aziz (xxx) (Dk. 68 Mert xx), Volkan (xxx) (Dk. 62 Oğuzhan xx)
ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Kıvanç (x) - Emrah (x), Yalçın Eycan (xx), Semih (x), Emre (xx), Hüseyin (x), Gürkan (x) (Dk. 60 Coşkun x), Burak (x) (Dk. 36 Fatih xx), Ahmet Buğrahan (x) (Dk. 72 Doruk xx), Barış (xx), Uğur (x)
GOLLER: Dk. 4 Burak, Dk. 22 (P) Sedat, Dk. 31 Ufukcan (Nazilli Bld), Dk. 69 Barış (Altındağ Bld)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Sergen (Nazilli Bld)
SARI KARTLAR: Mehmet, Sergen (Nazilli Bld) - Uğur, Ahmet Buğrahan, Gürkan, Hüseyin, Barış (Altındağ Bld)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon bileği hiç bükülmeyen Nazilli Belediyespor, evinde Altındağ Belediyespor'u da ilk yarıda bulduğu gollerle yenip liderliği devraldı: 3-1. İlçe Stadı'ndaki 90 dakikada siyah beyazlı ekibin gollerini 4'üncü dakikada Burak, 22'nci dakikada penaltıdan Sedat ve 31'inci dakikada Ufukcan kaydetti. Konuk Altındağ'ın tek golü 69'uncu dakikada Barış'tan geldi. Grupta 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puana ulaşan Nazilli Belediyespor, zirveye kuruldu.

4'üncü dakikada gelişen Nazilli Belediyespor atağında Burak, ceza sahası içinden şık bir vuruşla takımı öne geçirdi: 1-0.
22'nci dakikada Nazilli'de kazanılan penaltıyı Sedat kaleye gönderdi: 2-0.
31'inci dakikada fark 3'e çıktı. Ufukcan ceza alanı içinde buluştuğu topla kaleciyi avladı: 3-0.
69'uncu dakikada konuk ekipten Barış, kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta skoru belirledi: 3-1.
90'ıncı dakikada ev sahibinden Sergen, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Karşılaşma 3-1 Nazilli Belediyespor'un galibiyeti ile sona erdi.


Mert Baykal, Altındağ, Nazilli, Emrah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:20 Kaynak: DHA
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