Nazilli Belediyespor atağa kalktı
TFF 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor iç transferde futbolcularıyla görüşmelere başladı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor iç transferde futbolcularıyla görüşmelere başladı. Yeni sezon öncesi teknik direktör Yavuz İncedal'la sözleşme yenileyen siyah-beyazlılar, ilk olarak kaptan Zafer'le masaya oturup imza attırdı. Naz-Naz, kaleci Zekeriya Topayan, stoperler Sergen Piçinciol ve Polat Güren'le de imza aşamasına geldi. İskelet kadroyu korumak isteyen yönetimin iç transferi çözdükten sonra dış transfere yöneleceği ifade edildi. Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, "Koronavirüs salgını nedeni ile kaçırdığımız Play-Off ve şampiyonluk yarışını yeni sezonda kazanmak istiyoruz. Bunun için de hedefi olan bir takım kurmak için teknik heyetimizin isteği doğrultusunda çalışmalara başladık" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 12:08 Kaynak: DHA
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