Nazilli Belediyespor - Belediye Kütahyaspor: 1-1

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Şeyhmus Baysal (xx), Selçuk Kaplan (xx)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6'ncı hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor evinde Belediye Derincespor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 79'uncu dakikada Onur Garip atarken, Nazille temsilcisinin golü 83'üncü dakikada Muhammet Ali'den geldi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 10, Kütahyaspor ise 5 puana yükseldi.Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.79'uncu dakikada Aykut köşe atışını kullandı. Ceza alanı içinde topu takip eden Onur kafa vuruşuyla Kütahyaspor'u öne geçirdi: 0-1.

83'üncü dakikada sağdan Mert Çapar ceza sahasına kesti. Müsait pozisyondaki Muhammet Ali, skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.