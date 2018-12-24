Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor'da 2. Devre Hazırlıkları Devam Ediyor

Nazilli Belediyespor'da 2. Devre Hazırlıkları Devam Ediyor

26 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup 1. devre maçlarını tamamlayan Nazilli Belediyespor 2. yarı hazırlıklarına devam ediyor.

Nazilli Belediyespor'da 2. Devre Hazırlıkları Devam Ediyor, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup 1. devre maçlarını tamamlayan Nazilli Belediyespor 2. yarı hazırlıklarına devam ediyor.

20 Ocakta başlayacak olan 2. devre maçları öncesi Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden Nazilli Belediyespor 18. haftayı bay olarak geçirecek ve 27 Ocak'ta sahasında Artvin Hopaspor ile karşılaşacak. 2. yarı öncesi gerçekleştirilen antrenman ile hazırlıklara devam eden Naz Naz, taktiksel çift kale maç yaptı .Karşılaşma 3-3'lük skorla sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarını 6-5'lik skorla beyaz takım kazandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:34 Kaynak: İHA

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor
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