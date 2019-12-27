Nazilli Belediyespor'da ayrılık - Son Dakika
Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da ayrılık - Son Dakika Spor

Nazilli Belediyespor'da ayrılık

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk yarısını 30 puanla 2. sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor'da orta saha oyuncusu Burak Özbakır'la yollar ayrıldı.

Nazilli Belediyespor'da ayrılık, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk yarısını 30 puanla 2. sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor'da orta saha oyuncusu Burak Özbakır'la yollar ayrıldı. Burak'la yapılan görüşmede anlaşmaya varıldığı ve sözleşmenin karşılıklı feshedildiği ifade edildi.

Burak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nazilli Belediyespor ile sözleşmemi karşılıklı anlaşarak fesih etmiş bulunuyorum. Üzerimde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Hakkım helal edilmesi gerekenlere helal olsun. Büyük Nazillispor taraftarı hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.Burak, bu sezon siyah-beyazlı formayla 17 resmi maça çıkıp 2 gol attı.


- Nazilli
Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Özbakır, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak
Metin Sipahioğlu, Galatasaray'a sert çıktı: Utanmadan konuşuyorlar! TFF, VAR kayıtlarının açıklanmayacağını duyurdu Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:06 Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
18:02 Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika Spor
17:58 Beşiktaş Sompo Sigorta'da Jordan Theodore takımdan ayrıldı - Son Dakika Spor
17:56 Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'da - Son Dakika Spor
17:46 Trabzon'da 45. randevu - Son Dakika Spor
17:05 Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı - Son Dakika Spor
15:53 Fatih Terim, 2019 yılında haberlere en çok konu olan futbol adamı oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:10:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli Belediyespor'da ayrılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]