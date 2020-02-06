Nazilli Belediyespor'da başkan değişti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağı bulunan, takımdaki kötü gidişat ve alacaklarını elde edemeyen futbolcuların yaptığı antrenman boykotuyla sarsılan Nazilli Belediyespor'da başkan Nurettin Özkat istifa etti.

Çalkantıların bitmediği siyah-beyazlılarda geçen haftalarda Basın Sözcüsü Erkan Abbasoğlu'nun istifa etmesinin ardından dün de önce yönetimden Baskın Aksoy, ardından akşam saatlerinde de Başkan Nurettin Özkat istifalarını verdi. Yönetim kurulu toplantısında istifasını sunan Özkat'ın yerine Başkan Vekili Soner Yelkovan kulüp başkanlığına getirildi.Yelkovan, başkanlığı devraldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada futbolculara olan güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Başkan Yelkovan, "Bu kulüp sezon başında 6 milyon TL'yi aşan borcuyla, yönetimin fedakarlığıyla küme düşmeme hedefiyle bir takım kurdu. Teknik heyetimizin ve takımımızın yoğun çabasıyla düşmemeyi hedefleyen takım şampiyonluk potasına girip hedef çıtasını yükseltti. Borç yükünü azaltmaya çalışırken ekonomik sıkıntı çıkabiliyor. Aksamalar olacaktır ama bu kulüpte hiç kimsenin alacağının kalmayacağının bilinmesi lazım" dedi.