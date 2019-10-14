Son Dakika Haberleri: Nazilli belediyespor'da çifte üzüntü
Son Dakika Spor Nazilli belediyespor'da çifte üzüntü

Nazilli belediyespor'da çifte üzüntü

15 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Nazilli Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup olarak hem liderliği hem namağlup unvanını kaybetti.

Nazilli belediyespor'da çifte üzüntü, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Nazilli Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup olarak hem liderliği hem namağlup unvanını kaybetti. Ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Nazilli, son olarak 157 gün önce geçen sezon Play-Off mücadelesinde Ergene Velimeşespor'a 2-0 yenildi. Darıca mağlubiyetiyle liderliği bırakıp 4 sıra birden inen siyah-beyazlı ekip, haftayı 15 puanla 5'inci sırada tamamladı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Nazilli, Darıca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hamit Altıntop'tan Mesut Özil açıklaması: Bir gün Türkiye'de oynayacak
Batuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor rahat kazandı L'Equipe'ten Burak Yılmaz değerlendirmesi: Benzema'dan daha iyi Löw'den tepki gösterilen Emre Can ve İlkay Gündoğan için açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 14:46:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli belediyespor'da çifte üzüntü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]