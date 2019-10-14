Nazilli belediyespor'da çifte üzüntü

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Nazilli Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup olarak hem liderliği hem namağlup unvanını kaybetti. Ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Nazilli, son olarak 157 gün önce geçen sezon Play-Off mücadelesinde Ergene Velimeşespor'a 2-0 yenildi. Darıca mağlubiyetiyle liderliği bırakıp 4 sıra birden inen siyah-beyazlı ekip, haftayı 15 puanla 5'inci sırada tamamladı.