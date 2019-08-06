Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor'da Doğukan olmadı
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Nazilli Belediyespor'da Doğukan olmadı

3 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un prensipte anlaşma sağladığı eski oyuncusu Doğukan Pala, 2 gün idmana çıktıktan sonra takımdan ayrıldı.

Nazilli Belediyespor'da Doğukan olmadı, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un prensipte anlaşma sağladığı eski oyuncusu Doğukan Pala, 2 gün idmana çıktıktan sonra takımdan ayrıldı.

Geçen sezon teknik direktör Ahmet Yavuz'la yaşadığı sorunlar yüzünden kulübe veda eden ancak yeni yönetim ve teknik ekibin gelmesiyle tekrar siyah-beyazlılara dönen 27 yaşındaki sol bekle anlaşma sağlanamadı. Bir türlü defansın soluna takviye gerçekleştiremeyen Ege ekibi alternatif isimlere yöneldi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:02 Kaynak: DHA
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