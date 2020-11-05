Nazilli Belediyespor'da forma kampanyası
05.11.2020 12:31
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup lideri Nazilli Belediyespor'da yönetim taraftarların kulübe destek olması için forma kampanyası başlattı.
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup lideri Nazilli Belediyespor'da yönetim taraftarların kulübe destek olması için forma kampanyası başlattı.
Esat Ergüler Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Basın Sözcüsü Erkan Abbasoğlu, kulübe en az 200 TL bağış yapan herkese siyah-beyazlı takımın bu sezon giydiği formaları hediye edileceklerini belirterek, "Senin şehrin, senin takımın sloganıyla yola çıktık. Nazilli Belediyespor'a gönül veren herkesten destek bekliyoruz" dedi.Toplantıda futbolcular Murat Can Bölükbaşı, Bünyamin Karataş ve Oktay Kancı da kampanyaya ilgi gösterilmesini istedi.
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