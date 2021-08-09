Nazilli Belediyespor'da gençlere A takım traşı

TFF 2'nci Lig'de yer alacağı yeni sezonun hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Nazilli Belediyespor'da A takıma yükselen gençler, saç kazıtma geleneğinden kaçamadı. Profesyonel kadroyla ilk kez kampa katılan altyapıdan Furkan Apaydın, Baran Kaya ve Eren Kaya'nın saçları, takımdaki ağabeyleri tarafından traş makinesiyle kesildi. Eğlenceli dakikalar yaşayan siyah beyazlı futbolcular, gençlerin saçlarının kazınmasının ardından birlikte fotoğraf çektirdi.

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