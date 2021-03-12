Nazilli Belediyespor'da Hasan Şermet dönemi bitti
12.03.2021 11:26
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki şampiyonluk yarışında deplasmanda Tokatspor'la da berabere kalıp yara alan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Hasan Şermet ve ekibi ile yollar ayrıldı.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki şampiyonluk yarışında deplasmanda Tokatspor'la da berabere kalıp yara alan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Hasan Şermet ve ekibi ile yollar ayrıldı. Nazilli Belediyespor yönetimi son 5 maçta 5 puan toplayıp yarışta geriye düşmenin faturasını daha önce de durumu tartışılan Hasan Şermet'e çıkardı. Şermet ve ekibi ile yollarını ayıran yönetim, hemen yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Geçen hafta Belediye Kütahyaspor maçı sonrası Hasan Şermet ile yola devam kararı alan yönetim, Halide Edip Adıvarspor maçı sonrası ise istifa eden Hasan Şermet'in istifası kabul etmemişti.
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