Nazilli Belediyespor'da Hasan Şermet tedavi altında

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup lideri Nazilli Belediyespor'da ağır gribal enfeksiyon geçiren teknik direktör Hasan Şermet, evinde tedavi altına alındı.

Takımdan daha önce Mert, geçen 2 hafta içinde ise Zafer, Muhammet Ali, Hasan ve Bünyamin'in koronavirüse yakalandığı Nazilli'de temmuz ayında Muğlaspor'u çalıştırdığı dönemde Antalya'daki Play-Off maçları öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan 50 yaşındaki Hasan Şermet'in 4 ay sonra tekrar yaşadığı rahatsızlık üzerine yaptırdığı PCR testi, ağır hasta olmasına rağmen negatif sonuçlandı.

Boğaz ve bel ağrısının yanında öksürük, iştahsızlık, halsizlik şikayetleri olduğu öğrenilen Hasan Şermet'in PCR testinde koronavirüse rastlanmamasına rağmen çekilen göğüs tomografisinde akciğerlerinde yüzde 20 kristalleşme olduğu belirlendi. Akciğerlerinde kristalleşme belirlenmesi üzerine 12 gün rapor alan Hasan Şermet, kulübün Yıldırım Demirören Tesisleri'nde risk oluşturmamak amacıyla memleketi Denizli 'ye giderek evinde dinlenmeye çekildi. TEST NEGATİF AMA SEMPTOMLAR VARNazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, deneyimli çalıştırıcıya geçmiş olsun dileğini iletti.

Başkan Yelkovan, "Hocamız daha önce koronavirüs hastalığını geçirmişti. Testi negatif çıktı ama semptomlar var. Biz de kendisine izin verdik. Evinde dinlenmesi kendisi ve takım adına daha iyi olacak. Yerine yardımcı antrenörümüz Seyfetttin Kurtulmuş bakacak. Hocamızı bir an önce eski sağlığına kavuşup takımın başında görmek istiyoruz" dedi.

- Nazilli