Nazilli Belediyespor'da İncedal'dan isyan - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'da İncedal'dan isyan

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Diyarbekirspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, yedikleri golun bariz ofsayt olduğunu iddia etti.

Nazilli Belediyespor'da İncedal'dan isyan, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Diyarbekirspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, yedikleri golun bariz ofsayt olduğunu iddia etti. İncedal, "Biz golü kendi kalemize attık ama topa hareketlenen rakip oyuncu ofsayttaydı. Hakem başta golü vermedi ancak 2 dakika sonra oluşan tepkilerin ardından kararını değiştirdi. Buna anlam veremedim. Diyarbakır'dan puan ve puanlarla dönmek istiyorduk ama durum böyle olunca istediğimizi yapamadık. Bu ofsayt golü ve orta hakemin gelen baskılar sonrasında karar değiştirmesi oldukça düşündürücü" dedi. Sezonun ikinci yarısındaki istikrarsız performansına rağmen Play-Off hattından çıkmayan Nazilli bu hafta evinde Pazarspor'la oynayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:09 Kaynak: DHA
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