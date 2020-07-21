Nazilli Belediyespor'da İncedal'la yola devam

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle sezonun tescil edilmesiyle Play-Off potasının dışında kalan Nazilli Belediyespor, teknik direktör Yavuz İncedal'la yola devam kararı aldı. Yaklaşık 5 saat sürdüğü öğrenilen görüşmelerin ardından deneyimli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Vakit kaybetmeden gelecek sezon için çalışmalara başlayan İncedal'ın yönetime geniş çapta transfer raporu verdiği bildirildi. Geçtiğimiz sezon başında takımın başına getirilen İncedal, Nazilli Belediyespor ile 28'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 30 karşılaşmaya çıktı. Yavuz İncedal yönetimindeki siyah-beyazlılar 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti.