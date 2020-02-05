Nazilli Belediyespor'da isyan bayrağı - Son Dakika
Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da isyan bayrağı - Son Dakika Spor

Nazilli Belediyespor'da isyan bayrağı

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son olarak Yozgatspor 1959'a yenilerek şampiyonluk yarışının uzağında kalan Nazilli Belediyespor'da futbolcuların ekonomik kriz yüzünden isyan bayrağını açtığı öğrenildi.

Nazilli Belediyespor'da isyan bayrağı, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son olarak Yozgatspor 1959'a yenilerek şampiyonluk yarışının uzağında kalan Nazilli Belediyespor'da futbolcuların ekonomik kriz yüzünden isyan bayrağını açtığı öğrenildi. Uzun süredir devam eden sorunlar yüzünden paralarını alamayan oyuncuların dün idmana çıkmadıkları ifade edildi. Boykot başlatan oyuncuların sıkıntılarını çözmeye çalışan yönetimin çaresiz kaldığı ve acil kaynak arayışlarına başladığı vurgulandı. Futbolcuların alacaklarının ödenmemesi halinde hafta sonunda oynanacak Altındağ maçına kadar antrenmanlara çıkmama kararı aldığı ifade edildi.

Nazilli, transfer yasağı nedeniyle ara transferde kadrosuna takviye de yapamamıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Yozgatspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe, Alper Potuk'u TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi
TFF Başkanı Nihat Özdemir basın toplantısı düzenleyecek Eyüp Arın, 19. kez Adanaspor'un teknik direktörü oldu A Milli Takım'a yeni sponsor

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:34:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli Belediyespor'da isyan bayrağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]