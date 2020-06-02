Nazilli Belediyespor'da kaleci Zekeriya iddialı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da kaleci Zekeriya Topayan, sezon sonunda bir üst lige çıkacaklarını söyledi.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da kaleci Zekeriya Topayan, sezon sonunda bir üst lige çıkacaklarını söyledi. Bu sezon 28 maçın tamamında kaleyi koruyan 31 yaşındaki file bekçisi, "İki sezondur burada kariyerime devam ediyorum. Geçen sene iyi bir kadromuz vardı, lige de iyi başladık. Hekimoğlu Trabzon ile girdiğimiz şampiyonluk yarışını son anda kaybedip Play-Off'a kaldık. Maalesef talihsiz şekilde elendik ve hedefimize ulaşamadık. Bu sezon ise lige şampiyonluk hedefiyle başlamadık. Kimse bizden üst düzey başarı beklemiyordu ama biz takım olarak tabuları yıktık. Devrenin sonuna kadar çok iyi getirdik. Devre arasından sonra konsantrasyon eksikliğinden dolayı takımda bir düşüş oldu. Mütevazı takımla yeniden yükselişe geçtik. Salgın nedeniyle lige ara verildi. Sezon tekrar başladıktan sonra Play-Off'a kalıp üst lige çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:39 Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Nazilli Belediyespor'da kaleci Zekeriya iddialı - Son Dakika Spor
Son Dakika Eski yenge, üstsüz pozuyla hayranlarının aklını başından aldı Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu Ev değil, adeta şehir! Fiyatı dudak uçuklatsa da evden memnun değil Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajı paylaştı Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm