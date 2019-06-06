Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor'da kongre ertelendi
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Nazilli Belediyespor'da kongre ertelendi

1 saat önce

TFF 3. Lig'de geçen sezon hedeflediği şampiyonluğu ıskalayan, Play-Off'tan da eli boş dönen Nazilli Belediyespor'da dün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, 681 üyeden yalnız 2'si katılım sağlayınca ertelendi.

Nazilli Belediyespor'da kongre ertelendi, System.String[]

TFF 3. Lig'de geçen sezon hedeflediği şampiyonluğu ıskalayan, Play-Off'tan da eli boş dönen Nazilli Belediyespor'da dün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, 681 üyeden yalnız 2'si katılım sağlayınca ertelendi. Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'ndeki kongre 12 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de çoğunluk şartı aranmaksızın toplanacak. Başkan Özgen Türker'in yeniden aday olmayacağı siyah-beyazlılarda adaylığını açıklayan eski başkanlardan Nurettin Özkat'tan başa yönetime talip çıkmadı. Kulüpte bir grubun da adaylık için çalışma yaptığı, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'la görüşmeyi bekledikleri iddia edildi.


- Nazilli
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:20 Kaynak: DHA
Nazilli, Spor
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