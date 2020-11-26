Nazilli Belediyespor'da koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika

Nazilli Belediyespor'da koronavirüs vakaları artıyor

26.11.2020 11:07
Nazilli Belediyespor'da koronavirüs vakaları artıyor, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta daha önce futbolculardan Mert Çapar, geçen 2 hafta içinde ise Zafer Özden, Muhammet Ali Aydın, Hasan Çayrak ve Bünyamin Karataş'ın koronavirüse yakalandığı lider Nazilli Belediyespor'da kabus sürüyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta daha önce futbolculardan Mert Çapar, geçen 2 hafta içinde ise Zafer Özden, Muhammet Ali Aydın, Hasan Çayrak ve Bünyamin Karataş'ın koronavirüse yakalandığı lider Nazilli Belediyespor'da kabus sürüyor. Temmuz ayında koronavirüsü atlatan Teknik Direktör Nasan Şermet'in testi negatif çıkmasına rağmen ağır gribal enfeksiyon ve akciğerlerinde yüzde 20 kristalleşme teşhisiyle 12 günlüğüne rapor alıp evinde tedavi gördüğü Nazilli'de, takımdan Hasan Demir'in PCR testi de pozitif sonuçlandı.

Hafta sonunu bay geçirecek olup Yıldırım Demirören Tesisleri'nde 2 Aralık'ta oynayacağı Darıca Gençlerbirliği deplasmanı hazırlıklarını sürdüren Nazilli Belediyespor'da semptom gösteren Hasan Demir'e de yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran yönetim, "Gereken lüzum üzerine bugün futbolcumuz Hasan Demir'e yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisi kendi evinde ilgili prosedürlere uygun olarak başlanılmıştır" açıklamasıyla bilgilendirmede bulundu.


Nazilli Belediyespor'da koronavirüs vakaları artıyor
Nazilli Belediyespor'da koronavirüs vakaları artıyor

Koronavirüs, Zafer Özden, Karataş, Nazilli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika Spor


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