Nazilli Belediyespor'da Mert koronavirüse yakalandı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın deplasmanda Kahta 02 Spor'la karşılaşacak Nazilli Belediyespor'da futbolculardan Mert Çapar'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Siyah-beyazlıların Adıyaman deplasmanına giden 27 kişilik kafilesinde yer alan Mert Çapar'ın test sonucu uçak yolculuğunun ardından öğrenildi. Nazilli temsilcisi müsabakadan 2 gün önce yapılan testlerde 15 futbolcunun sonucunun negatif çıkması üzerine İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkacak uçağa yetişmek için otobüsle İzmir'e yola çıktı. Test sonuçları ilk etapta öğrenilemeyen 12 kişinin sonucu Gaziantep'e yapılan iniş sonrası belli oldu.

Bu 12 kişiden sadece Mert Çapar'ın test sonucunun pozitif çıkması üzerine futbolcunun Gaziantep'te pandemi hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Hastalıkla ilgili herhangi bir bulgu göstermeyen Mert'in karantina sürecinin başladığı ve 5 günlük ilaç tedavisi alacağı kaydedildi. Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, "Yolculuğumuzda sosyal mesafe kurallarına, maskeyle seyahate ve araç içi hava sirkülasyonu kurallarına uyduk. Sonucun pozitif olduğunu öğrenince Mert'i hemen gruptan ayırarak hastaneye götürdük. Futbolcumuzun çekilen tomografi sonucunda da temiz çıktı. Tedbir amacıyla hastanede yatacak" dedi.