Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor'da Özkat aday

Nazilli Belediyespor'da Özkat aday

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefini ıskalayan Nazilli Belediyespor'da 12 Haziran'da yapılacak kongre öncesinde eski başkanlardan Nurettin Özkat, adaylığını açıkladı.

Nazilli Belediyespor'da Özkat aday, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefini ıskalayan Nazilli Belediyespor'da 12 Haziran'da yapılacak kongre öncesinde eski başkanlardan Nurettin Özkat, adaylığını açıkladı. 2'nci Lig hedefinin kaçmasının ardından kongre kararı alan siyah-beyazlılarda Özkat, "Nazilli Belediyespor'un şanssız bir şekilde sezon başındaki hedefine ulaşamaması bizleri de çok üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Artık önümüze bakmalıyız. Bir yerden başlamak lazım. Çünkü Nazilli Belediyespor bu kentin takımı. Gecikmeli de olsa el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde Nazilli'yi bir üst lige, bulunması gereken yere çıkarmalıyız. Ben bu takımda başkanlık yaptım. 3'üncü Lig'de kalmasına gönlüm elvermiyor. İşte bunun için de başkanlık için adaylığımı açıkladım. Oluşturacağımız güçlü ve tecrübeli yönetim kurulu ile bunun üstesinden gelebiliriz. Nazilli Belediyespor'u şehrin bütün dinamikleriyle birlikte yöneteceğiz. Siyah-beyazlı camiayı güç birliğiyle yöneteceğiz" dedi.

 
 


- Nazilli
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:52 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezalı Olduğu Halde Sahaya Giren Hasan Şaş'a Tarihi Ceza! Trabzonspor'un Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu Abdurrahim Albayrak, Arda Turan İddialarını Yalanladı! Beşiktaş, Dorukhan Toköz İçin Kapıyı 10 Milyon Eurodan Açacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:39:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor'da Özkat aday
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]