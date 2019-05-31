Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor'da Özkat'ın 3 adayı
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Nazilli Belediyespor'da Özkat'ın 3 adayı

1 saat önce

TFF 3. Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluğu hedefeleyen Nazilli Belediyespor'da 5-12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek genel kurulda tek başkan adayı olan Nurittin Özkat'ın 3 teknik direktörle görüştüğüt öğrenildi.

Nazilli Belediyespor'da Özkat'ın 3 adayı, System.String[]

TFF 3. Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluğu hedefeleyen Nazilli Belediyespor'da 5-12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek genel kurulda tek başkan adayı olan Nurittin Özkat'ın 3 teknik direktörle görüştüğüt öğrenildi. Şimdiden listesini hazırlayan Özkat'ın Ali Yalçın, Yavuz İncedal ve Ergün Aytekin'den birini takımın başına getirmeyi düşündüğü bildirildi. Nabız yoklamaya başlayan Nurittin Özkat'ın çalıştırıcılardan olumlu yanıt aldığı, seçim biter bitmez sonucun resmiyete döküleceği kaydedildi. 


- Nazilli
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:54 Kaynak: DHA
Spor
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