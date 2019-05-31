Nazilli Belediyespor'da Özkat'ın 3 adayı
1 saat önce
TFF 3. Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluğu hedefeleyen Nazilli Belediyespor'da 5-12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek genel kurulda tek başkan adayı olan Nurittin Özkat'ın 3 teknik direktörle görüştüğüt öğrenildi.
TFF
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:54 Kaynak: DHA
3. Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluğu hedefeleyen Nazilli
Belediyespor'da 5-12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek genel kurulda tek başkan adayı olan Nurittin Özkat'ın 3 teknik direktörle görüştüğüt öğrenildi. Şimdiden listesini hazırlayan Özkat'ın Ali Yalçın
, Yavuz İncedal ve Ergün Aytekin'den birini takımın başına getirmeyi düşündüğü bildirildi. Nabız yoklamaya başlayan Nurittin Özkat'ın çalıştırıcılardan olumlu yanıt aldığı, seçim biter bitmez sonucun resmiyete döküleceği kaydedildi.
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