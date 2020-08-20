Nazilli Belediyespor'da Şermet imzaladı
TFF 3. Lig'de Nazilli Belediyespor, Yuvaz İncedal'ın ayrılması sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Hasan Şermet'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 3. Lig'de Nazilli Belediyespor, Yuvaz İncedal'ın ayrılması sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Hasan Şermet'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Kızılcabölükspor, geçen sezon da Muğlaspor'la Play-Off heyecanı yaşayan 51 yaşındaki teknik adamın imza törenine Başkan Soner Yelkovan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Şermet, imza töreninde, "Nazilli'ye başarıyı yakalamak için geldim. Nazilli Belediyespor'un yerinin bulunduğu yer olmadığını biliyorum. El ele vererek başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bölgeyi de çok iyi tanıyorum. Yabancı değilim. Beklentilerin büyük olduğunu da çok iyi biliyorum. Hedefleri olan, köklü bir kulüpte olduğum içinde ayrıca sevinçliyim. Çok iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Önümüzde bir ayımız var, bu süreç yeterli değil ama çok sıkı çalışarak zorlukların üstesinden geleceğiz" dedi. Başkan Yelkovan ise Hasan Şermet yönetiminde hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Hasan Şermet, geçen sezon Play-Off'ta koronavirüs testi pozitif çıktığı için takımı Muğlaspor'un Somaspor'la oynadığı maçta sahada yer alamamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 16:17
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Nazilli Belediyespor'da Şermet imzaladı - Son Dakika Spor
Son Dakika Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti Galatasaray, Benfica forması giyen Gabriel'e teklif yaptı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özel okul' krizine ilişkin açıklama: Velilerin taleplerinin takipçisi olacağız CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı Öfkeli kadın, park halindeki otomobile demir çubukla böyle saldırdı Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü 1 yaralı Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti