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Nazilli Belediyespor'da sözleşmeler uzatıldı - Son Dakika

Nazilli Belediyespor'da sözleşmeler uzatıldı

05.06.2021 13:36
Nazilli Belediyespor'da sözleşmeler uzatıldı, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, kanat oyuncuları Aytaç Deniz ve Hasan Demir ile 1'er yıllık daha anlaşma imzaladı.

Misli.com 3'üncü Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, kanat oyuncuları Aytaç Deniz ve Hasan Demir ile 1'er yıllık daha anlaşma imzaladı. Gelecek sezon 2'nci Lig'de iddialı bir konumda olmayı hedefleyen siyah-beyazlılar Aytaç Deniz ve Hasan Demir için Demirören Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza törenine katılan Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Koşar, "Oyuncularımızla yapılan görüşmeler sonrasında sözleşme yeniledik. İmzalar futbolcularımıza ve camiamıza hayırlı olsun" dedi.


Hasan Demir, Şampiyon, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da sözleşmeler uzatıldı - Son Dakika Spor


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