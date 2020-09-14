Nazilli Belediyespor'da sponsorluk anlaşması

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, Uğur Grubu şirketlerinden Mondial Motorlu Araçlar ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın da katıldığı imza törenine Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, Kulüp yönetim kurulu üyeleri ve Uğur Şirketler Grubu Pazarlama Koordinatörü Erdoğan Ulaş, Uğur Grubu Finans Direktörü Mehmet Ali Kurşun ile Uğur Grubu Personel İdari İşler Direktörü Hakkı İlbay katıldı. Karşılıklı atılan imzaların ardından şampiyonluk için çok büyük bir güç birliği yapıldığı dile getirildi.

Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, şampiyonluğa inanarak yola çıktıklarını ifade ederek, "Kulübün herkesi evi olduğunu ifade ederek, "Bizler şampiyonluk parolası ile yola çıktık. Sizlerin de desteği ile Nazilli'nin önde gelen bir firması ile birlikte olmak, onların desteğiyle yola devam etmek hepimizi için tarihi bir gün. Sezon sonunda da inşallah layık olduğumuz üst lige ulaşacağız. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Nazilli Belediyespor ile Uğur Grubunun ortak payda altında bir araya geldiğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bu birliktelik inşallah hem kentimiz hem de takımımız için hayırlı ve uğurlu olur. Nazilli Belediyespor şampiyonluğa inanmış ve tüm paydaşlarıyla kenetlenmiş bir takım. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Uğur Şirketler Grubu Pazarlama Koordinatörü Erdoğan Ulaş, "Öncelikle şehrimizin takımına destek verdiğimiz için tüm camiaya hayırlı uğurlu olmasını ve sponsorluğun takıma uğur getirmesini diliyorum. Nazilli Belediyespor bu sene çok iyi bir ekip kurdu. Teknik kadrosu, futbolcuları ve yönetimi ile ligin en özel takımlarından biri oldu. Bu takıma da şampiyonluk yakışır" dedi. - AYDIN