Nazilli Belediyespor'da Tayfun imzayı attı
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi transfer bombardımanını sürdüren Nazilli Belediyespor, prensipte anlaşma sağladığı Turgutluspor'un stoperi Tayfun Yanar'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:23 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi transfer bombardımanını sürdüren Nazilli
Belediyespor, prensipte anlaşma sağladığı Turgutluspor
'un stoperi Tayfun Yanar
'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldırım Demirören
Tesisleri'ndeki imza töreninde siyah-beyazlı ekibe transferi resmiyet kazanan 31 yaşındaki futbolcu, hedefinin şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi. Kayserispor
'da kariyerine başlayan oyuncu, geçen sezon Turgutluspor'da 30 resmi karşılaşmada boy gösterdi.
- Nazilli
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