Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor'da Tayfun imzayı attı
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Nazilli Belediyespor'da Tayfun imzayı attı

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi transfer bombardımanını sürdüren Nazilli Belediyespor, prensipte anlaşma sağladığı Turgutluspor'un stoperi Tayfun Yanar'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Nazilli Belediyespor'da Tayfun imzayı attı, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi transfer bombardımanını sürdüren Nazilli Belediyespor, prensipte anlaşma sağladığı Turgutluspor'un stoperi Tayfun Yanar'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldırım Demirören Tesisleri'ndeki imza töreninde siyah-beyazlı ekibe transferi resmiyet kazanan 31 yaşındaki futbolcu, hedefinin şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi. Kayserispor'da kariyerine başlayan oyuncu, geçen sezon Turgutluspor'da 30 resmi karşılaşmada boy gösterdi.


- Nazilli
Türkiye Futbol Federasyonu, Tayfun Yanar, Turgutluspor, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:23 Kaynak: DHA
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