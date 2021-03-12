Nazilli Belediyespor'da Toros dönemi
12.03.2021 17:38
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 haftadaki puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında geri kalan Nazilli Belediyespor, Hasan Şermet'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Mesut Toros'u getirdi.
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 haftadaki puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında geri kalan Nazilli Belediyespor, Hasan Şermet'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Mesut Toros'u getirdi. Grupta önceki haftaya kadar lider Fethiyespor'u çalıştırıp Nazilli'yle şampiyonluk mücadelesi veren tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Altay altyapısında antrenörlük kariyerine başlayan Mesut Toros; Ulucakspor, Aydınspor 1923, Bornovaspor, Altay, Tirespor, Karşıyaka ve Fethiyespor'u çalıştırdı. Toros, önceki sezon Karşıyaka ile play-off oynama başarısı göstermişti.
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