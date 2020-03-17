Nazilli Belediyespor deplasmanda galibiyete hasret - Son Dakika
Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor deplasmanda galibiyete hasret - Son Dakika Spor

Nazilli Belediyespor deplasmanda galibiyete hasret

13 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda Play-Off hattının dışında kalan Nazilli Belediyespor, deplasmanlarda çok kritik kayıplar yaşadı.

Nazilli Belediyespor deplasmanda galibiyete hasret, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda Play-Off hattının dışında kalan Nazilli Belediyespor, deplasmanlarda çok kritik kayıplar yaşadı. Son dış saha galibiyetini 10'uncu haftada Pazarspor'a karşı 3-1'lik skorla elde eden siyah-beyazlılar, üs üste 9 deplasman karşılaşmasını kazanamadı. Bu periyotta Karacabey Belediyespor, Modafen, Yeşilyurt Belediyespor, Batman Petrolspor, Yozgatspor 1959 ve Diyarbekirspor'a yenilen Nazilli Belediyespor; Altındağ Belediyespor, Somaspor ve Osmaniye FK ile berabere kalıp sadece 3 puan toplayabildi. Teknik direktör Yavuz İncedal, Play-Off umutlarını sürdürdüklerini belirterek, "Grupta 40 puanla 7'nci sıradayız, henüz kaybedilmiş bir hedef yok. Yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Pazarspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF erteleme kararını yarınki toplantıdan sonra verecek!
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemedi
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu         
21:01
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum         
20:03
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi         
18:22
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı         
17:34
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro         
17:28
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi         
17:26
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti         
16:55
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı         
16:23
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak         
15:41
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu         
15:36
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı         
15:15
İtalya Başbakanı Conte İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı         
15:14
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu         
15:11
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı         
15:01
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 11:59:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli Belediyespor deplasmanda galibiyete hasret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]